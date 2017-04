'Slachtoffers Zoetermeer zijn vader en zoon'

ZOETERMEER - De slachtoffers van de schietpartij van dinsdagochtend in Zoetermeer zijn een vader en een zoon. Dat zegt een betrouwbare bron tegen Omroep West. De politie zegt nog niet te weten wie de twee slachtoffers zijn Het tweetal werd dood aangetroffen in een zwarte auto in de Edisonstraat.

'We kregen rond elf uur een melding dat er hier een schietpartij had plaatsgevonden', zegt politiewoordvoerster Annemarie de Mooij. 'Toen we hier kwamen, hebben we twee slachtoffers aangetroffen.'Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk . De Mooij: 'We weten nog helemaal niets. We weten ook de identiteit van de slachtoffers nog niet. We horen allerlei geruchten en die zijn we natuurlijk aan het onderzoeken. We zijn nu bezig met het horen van getuigen en forensische opsporing is bezig met het veiligstellen van sporen. We hopen natuurlijk met die sporen wat verder te komen.'Een getuige zegt dat één van de slachtoffers een man is die traint bij een sportschool in de nabijgelegen Platinastraat. Een getuige zegt verder dat hij vlak na de schietpartij een BMW zag wegrijden. Een paar straten verderop, op een straat genaamd Corsica, is een uitgebrande BMW gevonden.