Jaren cel geëist tegen Ron en Petra T. die kinderen zonder deken in schuur lieten slapen

DEN HAAG - In hoger beroep is zes jaar cel geëist tegen Petra T. plus tbs met dwangverpleging. Tegen haar man Ron T. werd vijf jaar cel geëist, met aftrek van voorarrest. Volgens justitie is Petra T. verantwoordelijk voor poging tot doodslag op haar stiefdochter. Beide echtelieden worden beschuldigd van zware mishandeling van het toen 12-jarige meisje en haar toen 15-jarige broertje.

Tijdens het hoger beroep kwamen opnieuw gruwelijke details over de verwaarlozing van de kinderen naar boven. Volgens justitie werden de kinderen geestelijk en lichamelijk mishandeld in hun huis in Roelofarendsveen. Zo sliep het meisje in de schuur op de kale vloer met het raam open, zonder dekbed en dekens. De verdachten gebruikten kou als straf. Het meisje beweek bijna aan de mishandelingen, ze werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.Het meisje werd vaak uitgescholden voor baby en kreeg te horen: 'Jij kan alleen maar toiletjuffrouw worden.' Beide kinderen deden hun behoefte in de slaapkamer als ze waren opgesloten, ze gooiden hun poep naar buiten door het raam. De jongen moest dat dan weer uit de dakgoot vissen. Volgens de advocaat-generaal was het niet een kwestie van geen warmte of liefde kunnen geven, want de drie kinderen die Ron en Petra T., samen hebben werden wel goed behandeld. 'Terwijl de kinderen die het stel samen hebben met de auto naar school werden gebraxcht, moest het meisje op de fiets door de kou,' aldus de advocaat-generaal.Volgens Ron en Petra werden ze juist door de kinderen geterroriseerd. Volgens hen plasten ze expres in hun bed en deden ze moeilijk. Ron en Petra zien zichzelf als slachtoffer. De twee wonen momenteel niet meer bij elkaar.Eerder dinsdag werd een verklaring voorgelezen door de biologische moeder van de kinderen die vertelde dat 'de kinderen zich staande houden maar nog een lange weg te gaan hebben'.Petra T. werd in 2016 tot drie jaar cel veroordeeld voor het mishandelen en verwaarlozen van haar twee stiefkinderen. Haar man, Ron T., kreeg een straf van anderhalf jaar cel. Petra T. werd in februari vrijgelaten, omdat tweederde van haar straf erop zat.De zaak wordt morgen voortgezet, dan komen de advocaten van het stel aan het woord.