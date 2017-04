Sarina Wiegman met Oranje Leeuwinnen bij Noorwegen in WK-kwalificatie

DEN HAAG - De Nederlandse voetbalvrouwen zijn bij de kwalificatie voor het WK voetbal 2019 in Frankrijk ingedeeld in de groep met Noorwegen, de Europees finalist van 2013. De speelsters van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman nemen het verder op tegen Ierland, Slowakije en Noord-Ierland. Dat is het resultaat van de loting dinsdag in het Zwitserse Nyon.

De zeven groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De vier beste nummers twee, afgemeten aan de onderlinge duels tegen de nummers één, drie en vier in de groep, plaatsen zich voor de play-offs. De twee winnaars daarvan strijden om het laatste Europese WK-ticket.'We moeten zorgen dat we eerste of beste tweede worden. Daarvoor biedt deze loting mogelijkheden', reageerde de bondscoach.De Oranje Leeuwinnen stuiten dus opnieuw op Noorwegen, waarmee ze ook al in de kwalificatiegroep zaten voor het WK in 2015 in Canada. Toen werd Nederland tweede in de groep achter de Noorse voetbalsters en plaatste het zich via de play-offs tegen Italië voor de eindronde in Canada. Daar werd Oranje in de achtste finales uitgeschakeld door de latere finalist Japan.Nederland treft de Noorse vrouwen dit jaar ook bij het EK in eigen land. Oranje opent het toernooi op 16 juni tegen de Noorse voetbalsters.'Apart dat we weer tegen Noorwegen loten', vindt ook Wiegman. 'Het lijkt wel of ze een magneetje in dat balletje stoppen. Ik had uit pot A natuurlijk graag Italië of Zwitserland geloot, maar het is wat het is. Het voordeel is dat we Noorwegen goed kennen.'De kwalificatiewedstrijden worden afgewerkt tussen september 2017 en september 2018. De play-offs worden gespeeld in oktober en november van 2018.