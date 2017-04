Wind, regen en kou: koukleumen op de camping

SCHIPLUIDEN - Het mag dan wel meivakantie zijn, vakantieweer is het zeker niet. Er staat een flink windje, het regent en het kwik komt nauwelijks boven de tien graden Celsius uit. 'Kramperen', noemt kampeerfanaat Johan Smoes het.

Smoes staat deze meivakantie een week lang met de caravan op camping Het Zonneveld in Schipluiden, samen met zijn echtgenote Siny. Ze komen uit Twente en zijn alleen op de camping. 'Slecht weer hoort erbij als je in Nederland op vakantie bent, dat weet je gewoon.''We hebben plek voor zes caravans en negen familietenten, maar meer dan één caravan staat er nu helaas niet', zegt campingeigenaar Kees van der Kooij. Hij hoopt dat anderen niet afbellen. 'Als het goed is, komen er morgen twee caravans bij.'Voor de caravan zitten is er deze week niet bij. 'We hebben zelfs geen stoelen meegenomen, alleen maar wat krukjes', vertelt meneer Smoes. 'Binnen hebben we een kacheltje aanstaan, dus we houden onszelf wel warm', vult mevrouw aan.