Robin Haase veegt Argentijn van de baan

DEN HAAG - Robin Haase heeft dinsdag zonder moeite de tweede ronde bereikt van het ATP-toernooi in Boedapest. De Haagse tennisser was met 6-1, 6-3 te sterk voor Argentijn Diego Schwartzman.

Schwartzman was als achtste geplaatst in de hoofdstad van Hongarije en was daarom licht de favoriet tegen onze regiogenoot. Toch was de Nederlandse overwinning geen complete verrassing. De twee mannen speelden al drie keer eerder tegen elkaar en telkens won Haase.Aljaz Bedene is de volgende tegenstander van Haase. De Brit opende het toernooi met winst op Marius Copil. Haase en Bedene waren twee keer eerder elkaars tegenstander. Beide mannen wonnen één keer.