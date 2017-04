Zuigzoen leidt tot mishandeling: eis 180 uur werkstraf

DEN HAAG - Een 25-jarige man uit Den Haag moet van het OM een werkstraf van 180 uur uitvoeren voor onder meer bedreiging en mishandeling. Ook eist de officier van justitie een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden.

De man zou een 17-jarige jongen die tegen de zin van de verdachte een relatie had met zijn nichtje, hebben vastgehouden en geslagen. Het OM eist 100 uur werkstraf voor een 19-jarige verdachte die meehielp.Voor de 25-jarige verdachte was de maat vol toen hij een zuigzoen zag in de nek van zijn nichtje. Overtuigd dat hij er als man in huis iets aan moest doen, besloot hij een ontmoeting met de 17-jarige jongen te regelen. De 19-jarige verdachte, ging als versterking mee.Het slachtoffer werd met duwen en trekken het huis van de 25-jarige verdachte in gedwongen. Terwijl zijn vriend buiten bleef, zette de 25-jarige verdachte het slachtoffer op een stoel en sloeg hem in zijn gezicht. Pas toen zijn moeder ingreep, kon het slachtoffer vluchten.Tegen de 25-jarige man eiste de officier van justitie een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Een van de voorwaarden is een contactverbod met het slachtoffer. Tegen de vriend is 100 uur werkstraf geëist. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.