Geen gemeente in Nederland sport beter dan Westland

WESTLAND - Gemeente Westland is uitgeroepen tot Topsportgemeente van 2016. Westland versloeg Leiden, Amsterdam, Bunschoten en Utrecht.

Gemeten over 41 nationale topcompetities bleek Westland vorig jaar de best presterende verenigingen te hebben. Westland haalde de titel binnen dankzij de prestaties van de badmintonners van VELO (landskampioen), de voetballers van Westlandia (kampioen zondag hoofdklasse A), de dames- en herenhandballers van Quintus (respectievelijk halve finale en zesde) en het tennisteam van Naaldwijk (halve finale). Vorig jaar ging de titel naar Amsterdam.Wethouder El Mokaddem is blij met de prijs: 'Wij zijn er trots op dat onze topsporters en sportverenigingen in Westland goed presteren op het hoogste niveau. Deze prijs hebben zij dik verdiend. Met ons topsportbeleid blijven wij in hen investeren.' De onderscheiding wordt dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt.