Moorden Zoetermeer: 'Er stapte een persoon met een bivakmuts uit een auto en schoot ze neer'

ZOETERMEER - Twee hoveniers van de groenvoorzieningen hebben de dodelijke schietpartij in Zoetermeer dinsdagochtend vlak voor hun neus zien gebeuren. Ze deden hun verhaal na het incident bij de eigenaar van een Zoetermeers glasbedrijf dat naast de liquidatieplaats zit.

'Op het moment dat de hoveniers in de auto zaten, kwam er een andere auto aangereden', vertelt hij. 'Ze zagen daaruit een persoon met een bivakmuts stappen, die vervolgens twee mensen neerschoot. Direct daarna stapte de dader weer terug in de auto, die wegreed.'Op het moment dat het gebeurde, zochten de twee hoveniers dekking en doken weg. 'Ze waren echt onwijs geschrokken en hebben zich bedreigd gevoeld. Het is toch waanzin dat dit op klaarlichte dag gebeurd. Het is hier altijd druk met verkeer en mensen.'Toen de eigenaar van het glasbedrijf veel sirenes hoorde, ging hij naar buiten om poolshoogte te nemen. 'Binnen enkele minuten was er veel politie aanwezig. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, dus blijkbaar was er nog een slachtoffer in leven. Maar al snel kregen wij geluiden te horen dat ze overleden waren.'De twee slachtoffers van de schietpartij overleden uiteindelijk ter plaatse. Volgens een betrouwbare bron gaat het om een vader en een zoon. Wat de aanleiding voor de schietpartij was, is nog niet duidelijk.