Gevelsteen voor Joodse woningbouwvereniging

Foto Richard Mulder

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft dinsdagmiddag samen met oud-buurtbewoner Kees de Ridder een plaquette onthuld. Ze deden dat op een voormalig pand van de Joodse woningbouwvereniging Mischkenot Israel op de hoek van de Groenteweg en de Marktweg in Den Haag.

In 1942 werd de inscriptie van de toenmalige gevelsteen met de karakteristieke davidsterren weggebeiteld door de Duitsers. Na de oorlog moest de woningbouwvereniging noodgedwongen stopppen omdat slechts 8 van de 188 joodse bewoners de concentratiekampen had overleefd.



De gevelsteen werd na de oorlog vergeten en nu is er een inscriptie onder geplaatst ter herinnering aan de gebeurtenissen in de oorlog.

De nu 80-jarige Kees de Ridder speelde in zijn jeugd vaak op deze plek met zijn joodse vriendjes.