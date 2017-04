Na jaren alsnog nieuwe gedenksteen na vernieling door nazi's

Foto Richard Mulder

DEN HAAG - Op een voormalige pand van de Joodse woningbouwvereniging Mischkenoth Israel in Den Haag is een nieuwe gevelsteen geplaatst. De gedenksteen hangt vlak onder de oude steen die 75-jaar geleden door de nazi's werd vernield. De steen is dinsdagmiddag door burgemeester Pauline Krikke samen met oud-buurtbewoner Kees de Ridder onthuld.





De vernielde, kale gevelsteen werd daarna vergeten en is al die tijd aan de gevel van het gebouw blijven hangen. Maar nu is er een nieuwe steen met inscriptie onder geplaatst ter herinnering aan de verschrikkelijke gebeurtenissen in de oorlog.



Diepe indruk





Die verschrikkingen houden de nu 80-jarige Kees de Ridder na al die tijd nog steeds bezig. De Ridder speelde in zijn jeugd vaak op deze plek met de kinderen van een bevriend Joods gezin. Hij herinnert zich deze familie nog goed omdat ze net als bij hem thuis twee jongens en een meisje hadden.



Op een dag waren ze allemaal verdwenen. 'Dat heeft zo'n onuitwisbare indruk op mij gemaakt, daar ben ik mijn hele leven mee bezig ben geweest', vertelt De Ridder. Hij ontdekt later dat alle leden van het bevriende gezin door de Duitsers zijn vermoord.



