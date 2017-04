LEIDEN - Hoe gaat het met Mohammed? De 11-jarige Marokkaanse documentairemaker uit Leiden? Hij dacht geen journalist te kunnen worden vanwege zijn achtergrond. Om het tegendeel te bewijzen maakt hij nu een docu over succesvolle Marokkanen. Om zijn vraag te beantwoorden wat je als Marokkaan meer kan worden dan een crimineel?

'Ik dacht eerst dat Marokkanen niets konden worden', vertelt Mohammed. Deze beeldvorming komt volgens hem vooral door de media: 'Omdat daarin gezegd wordt dat Marokkanen slecht zijn.'Ondertussen weet Mohammed wel beter. Zijn documentaire speelt daar een grote rol in. 'Ali B heeft me geleerd dat ik eerst naar mezelf moet kijken om dingen te kunnen veranderen', zegt Mohammed. 'Want je wijst naar iemand, maar dan heb je altijd nog vier vingers die naar jezelf wijzen.'Mohammed is als een echte journalist met zijn documentaire bezig geweest. Maar is dit wel wat hij uiteindelijk wil worden? 'Ik vind het wel leuk, maar ik twijfel nu tussen dingen', vertelt hij. 'Misschien wil ik wel beveiliger worden. Later moet ik dat gaan bedenken wat ik wil worden.'