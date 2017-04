Totale afsluiting 'slagader van Den Haag' leidt tot verkeershinder

DEN HAAG - De volledige afsluiting van een van de drukste verkeersaders van Den Haag, de Raamweg, zorgt tijdens de eerste paar dagen dat de weg dicht is voor veel verkeershinder. Op de A12, de Utrechtsebaan, is het een stuk drukker dan normaal. Daar lopen automobilisten soms een kwartier tot twintig minuten vertraging op.

Even verderop in het Benoordenhout blokkeren bestuurders soms kruispunten omdat ze tegen het verkeer in rijden. 'Dat is iets wat we echt niet willen', zegt de gemeentelijke projectleider Dave van Schaick. 'Want verkeersveiligheid staat voorop.' Daarom gaat de politie daar strenger controleren.De Raamweg was de afgelopen maand al deels afgesloten. Toen waren de rijbanen richting de stad dicht. Dat leidde nauwelijks tot grote problemen op de weg . Sinds zondagavond zijn ook de stroken naar de kust niet meer toegankelijk. Maar dat zorgt dus voor meer oponthoud.Deze megaoperatie is nodig omdat het riool, dat op vier meter diepte onder de weg ligt, moet worden vervangen . Dat is vaak meer dan honderd jaar oud. De afsluiting van de 'slagader van Den Haag' is door de gemeente groots aangekondigd. Er is een speciale website en een app , die vaak wordt gebruikt. Verder staan tot ver in de omgeving borden met waarschuwingen en informatie. Daarnaast worden verkeersregelaars ingezet in de omgeving van de werkzaamheden en rijden anderen rond op motoren. Bovendien worden fietsen en tramkaartjes beschikbaar gesteld.De voorzichtige eerste conclusie van de gemeente is dat het verkeer op de twee belangrijkste omleidingsroutes – via de Hubertustunnel en de Lozerlaan – nog wel aardig kan doorrijden, maar dat mensen toch proberen om hun eigen weg te vinden. En dat wordt niet aanbevolen.Het vernieuwen van het riool wordt door twee ploegen werklieden per dag uitgevoerd. Van zes uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds zijn die aan de slag. Alle werkzaamheden liggen nu nog op schema, zegt Van Schaick. Dat betekent dat de Raamweg op 23 juni klaar is, net op tijd voor Veteranendag. Daarna wordt het riool onder de Wassenaarseweg vervangen. Dat duurt negen weken. Maar dit is geen grote doorgaande weg.