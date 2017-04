Zwaan kan veilig broeden dankzij weginspecteur Jan

BODEGRAVEN - Als zwaan moet je goed nadenken over de plek waar je gaat broeden. Maar niet alle zwanen doen dat. Net naast de vluchtstrook van de N11 bij de afslag Bodegraven is bijvoorbeeld niet zo'n handige plaats.

Toch koos deze zwaan voor het plekje naast de langsscheurende auto's. De zwaan zit tussen de bloemen en aan de waterkant, maar de andere kant van het water was wellicht gunstiger geweest.Maar voordat de situatie gevaarlijk kon worden, was daar Jan. Jan van Rijkswaterstaat. Hij zag de zwaan en zette de broedplek af zodat de zwaan rustig haar toekomstige zwaantjes kan uitbroeden.Jan heeft er dankzij zijn actie een hoop fans bij. 'Jan is TOP!!!', zegt Lokie/Leo en ook dochter Daantje is blij: 'Goed bezig pap! Trots!', twittert ze.