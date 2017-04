Vluchtauto moorden Zoetermeer teruggevonden in Rotterdam

ZOETERMEER - De vluchtauto van de verdachten van de dubbele moord in Zoetermeer is dinsdagavond teruggevonden in Rotterdam. Dat meldt de politie.

Het gaat om een Opel Corsa. Die auto hebben de voortvluchtige verdachten door middel van carjacking buit gemaakt aan de Curaçao in Zoetermeer. In die straat lieten ze hun eerste vluchtauto, een BMW, achter en staken die in brand. Volgens de politie is die BMW gestolen. Op de nabijgelegen Borneo stond een Volkswagen met Belgisch kenteken klaar, vermoedelijk om mee verder te vluchten. Maar in plaats van die wagen te pakken, bedreigden ze met een vuurwapen de eigenaar van de Opel Corsa.De politie zoekt getuigen van de schietpartij, van mensen die de BMW hebben zien branden en van de carjacking van de Opel Corsa. Het signalement van een van de twee verdachten is bekend. Het gaat om een man met een donkere jas aan, een spijkerbroek en een bivakmuts. Aan het eind van de uitzending van Opsporing Verzocht waren er zeven tips binnengekomen. De slachtoffers zijn een vader en een zoon, ze werden beschoten terwijl ze in een auto zaten in de Edisonstraat. De twee overleden ter plekke.