Tas buitgemaakt bij gewapende beroving Wateringen

WATERINGEN - Bij de beroving in Wateringen waarbij in de nacht van zondag op maandag rond 4.00 uur een schot is gelost, heeft de verdachte toch iets buitgemaakt. In eerste instantie ging de politie daar niet vanuit.





Volgens het signalement is de overvaller een sportief gebouwde man van ongeveer 1.80 meter lang. Hij heeft een smal gezicht en droeg tijdens de overval een korte donkere jas, een strakke donkere broek en sportschoenen. De politie hoopt dat iemand iets gezien heeft, ondanks het vroege tijdstip.



Schot gelost



Niemand raakte gewond. Wel vloog de geloste kogel door de voorruit van een geparkeerde auto. Het slachtoffer was na de overval in shock.



