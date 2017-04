Tienduizenden mensen tekenen petitie tegen kalversterfte

In 2015 werd het kalfje 'Carol' geboren tijdens een kerstmarkt in Leimuiden (Foto: AS Media)

DEN HAAG - De kalversterfte in de Nederlandse melkveehouderij is veel te hoog. Dat vindt Stichting Dier & Recht. De organisatie zamelde bij een petitie 41.074 handtekeningen in voor dat statement.





'Hierdoor zijn kalfjes vatbaar voor diarree en luchtweginfecties. En omdat ze nauwelijks economische waarde hebben, creperen ze. Of worden ze geëuthanaseerd', aldus de organisatie.

'Onderwerp dat leeft'

Friesland Campina en LTO Nederland nemen de petitie woensdag in Den Haag in ontvangst. Directeur Hans Baaij van Dier & Recht: 'Het is duidelijk een onderwerp dat leeft. Burgers hadden geen idee dat er veel dierenleed kleeft aan de melk die ze kopen en zijn terecht verontwaardigd. Ook in de sector heeft het openbaar maken van de cijfers voor grote ophef gezorgd.'

