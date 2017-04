Koning naar jubileum Organisatie Verbod Chemische Wapens

Koning Willem-Alexander (Foto: John van der Tol)

DEN HAAG - De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) viert woensdagmorgen in de Ridderzaal in Den Haag zijn twintigste verjaardag. Bij de feestelijke bijeenkomst zijn onder anderen koning Willem-Alexander en de Zweedse kroonprinses Victoria aanwezig.

De OPCW houdt toezicht op de naleving van het in 1997 van kracht geworden Verdrag Chemische Wapens (CWC), dat door nagenoeg alle lidstaten van de Verenigde Naties is onderschreven. De OPCW kreeg in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend voor de inspanningen om chemische wapens de wereld uit te helpen.



Koning Willem-Alexander onthult tijdens de plechtigheid samen met directeur-generaal Ahmet Üzümcü van de OPCW een plaquette ter ere van het jubileum. Tien jaar geleden markeerde zijn moeder - destijds koningin - Beatrix het tweede lustrum met de onthulling van een monument bij het hoofdkantoor in Den Haag voor de slachtoffers van de inzet van chemische wapens.



Door: Redactie Correctie melden