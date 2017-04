Flessen wasbenzine gevonden naast uitgebrande auto

De auto brandde volledig uit. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de Van Osstraat in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een geparkeerde auto in vlammen opgegaan. Buurtbewoners schrokken wakker van knallen.

Toen zij uit het raam keken, zagen zij dat de auto al volledig in brand stond. De brandweer was snel aanwezig en had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.



Naast de uitgebrande auto werden twee lege flessen wasbenzine aangetroffen. De politie doet onderzoek. Een berger sleepte de auto weg.



