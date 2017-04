'Eén kopje koffie' tijdens Waterpop, festival presenteert nieuwe namen

VOF de Kunst

WATERINGEN - V.O.F. de Kunst is een van de publiekstrekkers tijdens Waterpop dit jaar. Het festival - dat dit jaar het veertigjarig jubileum viert - vindt 11 en 12 augustus plaats in het Hofpark in Wateringen.





Naast de Nederlandse band heeft de organisatie ook het Belgische Admiral Freebee, Evil Invaders en The Lighthouse vastgelegd, evenals het Franse Le Peuple de l'Herbe.





Op zijn kop



Le Peuple de l'Herbe brengt een mix van jungle, hiphop, funk, ragga, house, dub, breakbeat, drum 'n' bass en rock en is een door de wol geverfde festivalknaller. De band uit Lyon zette eerder onder meer Lowlands op zijn kop.



The Lighthouse uit Leuven vermaakt het publiek met frisse en dansbare popsongs en Evil Invaders is goed voor snoeiharde speed-trashmetal. Evil Invaders trad eerder op tijdens Pukkelpop, Graspop, Summer Breeze en Speedfest. Admiral Freebee - Tom van Laere - brengt 'roots-rock' dat lijkt op het werk van Neil Young en trad eerder op tijdens onder meer Rock Werchter en Pinkpop.



Straattheater



Behalve van muziek kan het publiek tijdens het

