Joyriders vernielen golfbaan: 'Schade niet in geld uit te drukken'

VOORSCHOTEN - Vandalen hebben in de nacht van maandag op dinsdag en de nacht van dinsdag op woensdag golfbaan Het Wedde in Voorschoten vernield. Ze raceten met een golfbuggy over het terrein.

'Er is schade aan de fairways, greens, bunkers en allerlei materiaal op de golfbaan', laat een woordvoerder van de golfbaan weten. Op foto's zijn niet alleen de sporen van de buggy op het gras te zien, maar ook een omgereden boom en greenvlag.



'De schade is niet in geld uit te drukken', verzucht greenkeeper Barry Lotgerink. 'Het gaat drie tot vier weken duren voordat alles is hersteld. Maar golfers kunnen hier wel gewoon nog terecht.'



'Graag overdag langskomen'



Lotgerink heeft geen idee hoe de daders aan de sleutels van de golfbuggy's konden komen. Hij snapt ook niet wat er nou zo leuk is aan het vernielen van een golfbaan. 'Ik zie er de lol niet van in. Ik steek mijn ziel en zaligheid in het zo mooi mogelijk maken van de baan, voor de golfers.'



De directie van de golfbaan vraagt de daders 'vriendelijk, doch dringend' voortaan overdag te komen. 'Als jullie het netjes vragen, mogen jullie vast een rondje met onze greenkeeper op de baan rijden. Hij vertelt jullie graag meer over dit unieke stukje Voorschotens groen. Dan combineren we leuk met leerzaam en voorkomen we schade aan onze prachtige 9-holes PAR3 baan.' Als de daders geen zin hebben om overdag langs te komen, verzoekt de directie hen voortaan ' lekker 's nachts in bed te blijven liggen'.



Extra surveilleren



'De daders zijn gefilmd en die beelden worden bestudeerd', laat een woordvoerder van de golfbaan weten. 'Indien nodig stellen we deze beelden beschikbaar aan de politie zodat zij hiermee aan de slag kunnen.' Maar hij hoopt dat de daders het niet zover laten komen.



De leiding van de golfbaan heeft de politie wel gevraagd extra bij sportpark Adegeest te surveilleren om nieuwe vernielingen te voorkomen.





'Niet gelijk omvallen'



Greenkeeper Lotgerink schat de schade op 1.500 tot 2.000 euro. 'We zijn geen hele rijke vereniging, maar we vallen hier ook niet gelijk door om.'





