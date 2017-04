Waarschuwingsschot Marechaussee om verwarde man op Binnenhof was terecht

DEN HAAG - De militair die begin dit jaar bij het Haagse Binnenhof zijn dienstwapen heeft gebruikt, wordt niet vervolgd. Hij handelde rechtmatig. Dat concludeert het Openbaar Ministerie Oost-Nederland na een onderzoek door de Rijksrecherche.

De militair van de Koninklijke Marechaussee (KMar) loste op 5 januari een waarschuwingsschot nadat een man zich verdacht gedroeg bij de hoofdingang van het Tweede Kamergebouw aan het Plein. Hij zei dat hij een bom bij zich had en uitte bedreigingen. Daardoor werden het Plein en het Binnenhof tijdelijk afgezet.Uit het onderzoek blijkt dat de medewerker van de KMar mocht veronderstellen dat hij zichzelf en anderen moest beschermen. 'De man heeft een ernstige dreiging veroorzaakt, door te spreken over een explosief, bevelen van de KMar niet meer op te volgen en op de medewerkers af te lopen, terwijl hij onder schot werd gehouden. Het waarschuwingsschot is als uiterste middel ingezet.'Bij incidenten waar een medewerker van de bij KMar betrokken is, doet de Rijksrechercheonderzoek onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. De verwarde man die alle commotie veroorzaakt werd gedwongen opgenomen