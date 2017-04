Danny Buijs vraagt KNVB om opheldering: ‘Voelt als een belemmering om de markt op te gaan’

Danny Buijs als trainer van Kozakken Boys (foto: OrangePictures.nl)

DEN HAAG - Frustrerend noemt Danny Buijs zijn situatie. Hij wordt door de KNVB dit jaar niet toegelaten tot de opleiding coach betaald voetbal, omdat hij niet voldoet aan de gestelde criteria. En dat terwijl andere cursisten die wel toegelaten zijn, in het zelfde schuitje zitten. ‘Ik misgun het hen absoluut niet, maar kloppen doet het niet’, reageert Buijs.

Het punt waarop Buijs niet wordt toegelaten heeft te maken met zijn ervaring. De regels schrijven voor dat een trainer na het behalen van zijn diploma UEFA A, het voormalig trainer/coach 1, twee jaar ervaring moet opdoen als trainer van een voetbalclub. Buijs behaalde zijn diploma vorig jaar en heeft daardoor pas één seizoen ‘ervaring’ opgedaan bij Kozakken Boys. Hij rondde zijn UEFA A diploma in hetzelfde jaar af als Arne Slot en Peter Reekers, die aankomend seizoen wel opgaan voor hun papiertje coach betaald voetbal.



‘Dat vind ik raar en ik heb de KNVB gevraagd hoe dat kan. Nogmaals, ik gun het iedereen. Al laten ze tachtig man toe, maar ik moet nu wachten tot het seizoen 2019/2020. Dat komt omdat de KNVB in het seizoen 2018/2019 deze cursus niet geeft. Ook dat vind ik raar en heb ik vragen over gesteld’, vervolgt Buijs zijn verhaal. ‘Er is genoeg animo om bijvoorbeeld twee cursussen per jaar te geven. Voor aankomend seizoen zijn er ongeveer twintig kandidaten, waaronder ex-international John Heitinga en Katwijk-trainer Dick Schreuder, afgevallen. Genoeg reden voor de KNVB om in het seizoen 2018/2019 wel een cursus te organiseren, lijkt mij.’



Cursus in buitenland is de helft goedkoper



Een eventuele oplossing heeft Buijs al bedacht. ‘Ik zou deze opleiding best in het buitenland willen volgen. Bijvoorbeeld in België. Om dat te doen moet de KNVB toestemming geven’, weet Buijs. ‘Het voordeel van de cursus in België of Engeland volgen is dat het daar de helft goedkoper is. Uiteindelijk is het papiertje net zo veel waard als in Nederland. Ook dat is merkwaardig, dat je over de grenzen dus voor aanzienlijk minder geld een gelijkwaardig diploma kan halen.’



In de brief die Buijs aan de KNVB heeft gestuurd benoemt hij ook de optie van het volgen van de cursus over de grenzen. ‘Ik heb de KNVB toestemming gevraagd om de cursus volgend jaar in het buitenland te doen. Dan voldoe ik officieel aan alle criteria, want dan heb ik Kozakken Boys twee jaar getraind na het behalen van mijn UEFA A diploma. Ik wil zo snel mogelijk de arbeidsmarkt op’, besluit hij.