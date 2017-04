Lintjesregen 2017: nog een lintje in Hillegom

DEN HAAG - In Hillegom werden woensdag al drie lintjes uitgereikt. Donderdag heeft een vierde inwoner van Hillegom een Koninklijke onderscheiding ontvangen: Wally Visser is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Visser was woensdag niet beschikbaar om gedecoreerd te worden, dus heeft hij zijn koninklijke onderscheiding donderdag pas aangeboden gekregen, aldus een gemeentewoordvoerder.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente.



De heer Wally Visser

25 jaar lang is de heer Visser lid geweest van de vrijwillige brandweer in Hillegom. Hij was manschapbevelvoerder, oefenleider, instructeur, chauffeur, assistent van de duikploeg en bestuurslid van de personeelsvereniging. Ook deed hij veel voor de jeugdbrandweer.



Naast zijn vrijwilligerswerk voor de Hillegomse brandweer is de heer Visser ook een verdienstelijk hobbykok. Hij kookt graag voor groepen, bijvoorbeeld voor ouderen tijdens de feestdagen, iets wat erg wordt gewaardeerd.