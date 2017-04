Politie krijgt zes tips over dubbele moord Zoetermeer

ZOETERMEER - De politie heeft tot nu toe zes tips binnengekregen over de dubbele moord in Zoetermeer. Dinsdag werden een vader en een zoon doodgeschoten in hun auto op een parkeerplaats aan de Edisonstraat.

De politie is op zoek naar twee verdachten. Een van hen droeg een donkere jas aan, een spijkerbroek en een bivakmuts. De daders gingen er na de schietpartij vandoor in een gestolen BMW. De auto werd aan de Curacao in Zoetemeer uitgebrand teruggevonden.Op de nabijgelegen Borneo stond een Volkswagen met Belgisch kenteken klaar, vermoedelijk om verder mee te vluchten. Maar in plaats van die wagen te pakken, bedreigden ze met een vuurwapen de eigenaar van een Opel Corsa. Die auto werd dinsdagavond in Rotterdam teruggevonden De politie deed dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht een getuigenoproep. De politie onderzoekt de tips over de dubbele moord en wil verder niets over de inhoud kwijt.