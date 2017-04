Haal je warme oranje kleding maar uit de kast: Koningsnacht en -dag worden koud

REGIO - Het weer ziet er helaas niet zo rooskleurig uit voor de feestvierders tijdens Koningsnacht en -dag. De temperatuur ligt flink onder het gemiddelde. Dat zegt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Vanmiddag trekken er nog wat buien over de regio, maar het aantal buien neemt in de avond af. 'Er blijft kans op een enkele bui, mogelijk met hagel. Het wordt ongeveer vier graden in Den Haag en rond het vriespunt op andere plekken in de regio. Het wordt dus flink koud, maar daar kun je je op kleden', zegt Huub.Ook morgen (donderdag) blijft het niet droog. 'Koningsdag begint met een beetje zon in de ochtend, daarna neemt de bewolking toe. Opnieuw is er een kans op een bui en vooral in de avond komt er meer regen naar onze regio.' De temperatuur komt laag uit voor de tijd van het jaar: ongeveer tien graden. Normaal gesproken ligt de temperatuur op meer dan vijftien graden. De wind stelt weinig voor.Het weer is bijna een kopie van Koningsdag 2016, toen was het ongeveer even koud en vielen er buien. 'Maar het kan altijd erger: op Koninginnedag in 1970 werd het slechts 7 graden', aldus Huub. Voor de meest recente weersverwachting kun je altijd terecht op Huub's weerpagina