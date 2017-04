Geen buit bij overval door nep-pakketbezorgers in Zoetermeer

Foto: Regio15

ZOETERMEER - Bij de overval op een huis in de Koningstraat in Zoetermeer is geen buit gemaakt. Dinsdagochtend belden twee jongens van ongeveer 16 jaar aan bij het huis. Ze droegen kleding van PostNL.





Tot eind vorig jaar zat er een goudhandel in het huis aan de Koningstraat. Dat bedrijf zit er inmiddels niet meer. De daders zijn twee getinte jongens van ongeveer 16 jaar. De politie is op zoek naar getuigen.



De 46-jarige bewoner deed open en vervolgens drongen de jongens naar binnen . Ze mishandelden de bewoner, die raakte lichtgewond. De daders gingen er zonder buit vandoor.