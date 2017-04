Club Magnum eist minimaal een ton van gemeente Zoetermeer

ZOETERMEER - Club Magnum start twee rechtszaken tegen de gemeente Zoetermeer. Dat zegt advocaat Jesse Nagtegaal, die de eigenaar van de club aan de Van der Hagenstraat bijstaat. De club eist minimaal een ton aan schadevergoeding, vanwege de sluiting van de zaak in december 2015.

Volgens burgemeester Aptroot vonden er criminele activiteiten plaats in de club, daarom trok hij de vergunning in en sloot de zaak. De eigenaar van Magnum betwist de beschuldigingen. 'Ik werkte samen met een andere bv, die op naam stond van een persoon met een strafblad, daarom werd de club gesloten,' zei de eigenaar van club Magnum eerder tegen Omroep West De horecabaas besloot de banden met de desbetreffende persoon te verbreken en vroeg in januari 2016 een nieuwe vergunning aan. Na een langslepende procedure en een rechtszaak werd de vergunning vorige week door de gemeente afgewezen . Burgemeester Aptroot vreest voor 'nieuwe verstoringen' van de openbare orde en veiligheid.De eigenaar van club Magnum gaat in bezwaar tegen die beslissing. 'De gronden die de burgemeester aanvoert zijn niet juist. Ze hebben gezocht naar een reden om de vergunning te weigeren', zegt advocaat Jesse Nagtegaal.Daarnaast wil de eigenaar van club Magnum een schadevergoeding van de gemeente Zoetermeer. 'Ze hebben ons veel te lang in onzekerheid gelaten. In januari 2016 vraag ik om een vergunning, in april 2017 krijg ik antwoord.' Volgens advocaat Nagtegaal heeft de gemeente tijd gerekt en de boel getraineerd.Volgens de eigenaar van Magnum loopt de schade in de tientallen duizenden euro's: 'Ik betaal alleen al 10.000 euro per maand aan huur, en dan nog mijn afschrijvingen. Mijn zaak is al bijna 1,5 jaar dicht . Ik wil minimaal een ton van de gemeente.' Omroep West heeft de gemeente Zoetermeer nog niet kunnen bereiken voor een reactie.