Metershoge 'stropop' voor Koning in Wassenaar

WASSENAAR - Onze Koning bereikt donderdag de respectabele leeftijd van 50 jaar. Bij zo'n mijlpaal hoort natuurlijk een levensgrote Abraham. En die komt er ook. Een groep boeren uit Friesland, Drenthe en Gelderland zijn woensdag in Wassenaar om een metershoge stropop voor de Koning te maken.

De Drenthse boerin Eline Vedder is samen met andere boeren naar Wassenaar gekomen om de stropop, een fenomeen dat je veel op het platteland ziet, te bouwen.'We proberen hem zo dicht mogelijk bij De Horsten neer te zetten', zegt Vedder. 'En dan hopen we dat hij hem ziet. Of hij het leuk vindt? Onze inschatting is dat hij het harstikke leuk gaat vinden.'De bedoeling is dat de stropop de komende dagen nog in Wassenaar blijft staan. Maar heel lang kunnen Vedder en de andere boeren niet genieten van hun bouwwerk. 'Ik moet aan het eind van de middag weer naar huis om de koeien te melken', zegt ze lachend.