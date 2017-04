Koning is gul met lintjes in Zuid-Holland, hoog aandeel vrouwen

DEN HAAG - De meeste koninklijke onderscheidingen zijn deze woensdag in de provincie Zuid-Holland uitgereikt. Liefst 539 mensen hier kregen een lintje. Noord-Brabant volgt met 522 gedecoreerden.

Dit jaar is er ter gelegenheid van Koningsdag in totaal aan 2.815 personen een Koninklijke onderscheiding verleend: 1.003 gedecoreerden zijn vrouw (35,63 procent), 1.812 man. Er waren 3.174 mensen voorgedragen.In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn negen mannen en twee vrouwen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 2.804 mensen.In de provincie Zuid-Holland is zowel het aandeel van de vrouwen het grootst, als het aantal gedecoreerde vrouwen het hoogst. Van de 539 gedecoreerden zijn er 218 vrouw, dit is 40,45 procent.