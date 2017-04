Naomi van As traint Alphense hockeykinderen

Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hockeyen met de Haagse Naomi van As. Niet iedereen kan dat zeggen. Maar de kinderen van Hockey Club Alphen wel. Dinsdagmiddag kregen ze les van de dames van topclub Laren, waar Van As speelt. Ook de voormalig beste keepster van de wereld Joyce Sombroek was erbij.

In anderhalf uur tijd kregen een grote groep meisjes en een handjevol jongens allerlei tactieken voorgeschoteld van hún hockeyhelden. 'Supercool', zegt Christiaan. 'Het is echt heel leuk dat we training van ze krijgen.'



De ploeg uit Laren geeft clinics door het hele land. En daar halen de hockeydames zelf ook veel plezier uit. 'Dit is elke keer weer leuk', vertelt Naomi van As. 'Het zijn telkens weer andere kinderen. En ik zeg ze ook: hockey is leuk zolang je het zelf ook echt leuk vindt.'



Enthousiast



Joyce Sombroek, die twee keer is uitgeroepen tot beste keepster van de wereld en tot voor kort in in het Nederlands team speelde, wordt ook blij van dit soort middagen. 'Een hartstikke leuke clinic met een grote groep kinderen. Ze waren heel enthousiast. En ook vijftien keepers die heel veel zin hadden.'



Los van de bijzondere middag, hebben de jonge hockeyers uit Alphen aan den Rijn ook zeker iets geleerd. 'Je leert slidingen maken die wij nog niet kennen', vertelt jeugdkeepster Maartje. En ook Rosalie heeft er iets van opgestoken. 'Je moet proberen om de bal in een keer naar het doel te laten rollen en dan te slaan.'



Persconferentie



Na de sportieve clinic werd er bij Hockey Club Alphen nog een loterij georganiseerd en konden de kinderen met hun hockeyhelden op de foto. Ook werd er een speciale persconferentie gehouden, waarin de kinderen al hun vragen op de profspeelsters konden afvuren.