Slachtoffers dubbele moord zijn René van Doorn en zijn zoon René

ZOETERMEER - De slachtoffers van de dodelijke schietpartij dinsdagochtend in Zoetermeer zijn René van Doorn (49) en zijn zoon René (23). Dat bevestigt een familielid tegenover Omroep West. Ze werden door twee verdachten doodgeschoten in een auto die geparkeerd stond aan de Edisonstraat.

De familie noemt de dood van de twee 'onmenselijk'. 'We zijn heel close met elkaar, dus ik hoorde al snel na de schietpartij dat het om René en Reneetje ging. Ik ben meteen vanuit Gouda naar Zoetermeer gereden,' zegt een neef. René van Doorn en zijn zoon woonden in een woonwagenkamp in Zoetermeer.Het onderzoek naar de dubbele moord is nog in volle gang . 'We hebben geen idee wie erachter zit, misschien zaten de daders wel verkeerd, je weet het tegenwoordig niet,' zegt de neef. 'Laat de politie eerst maar z'n werk doen, voordat we gaan speculeren.'Op de plek van de schietpartij aan de Edisonstraat zijn bloemen neergelegd. De politie heeft na een getuigenoproep in het tv-programma Opsporing Verzocht zes tips binnengekregen