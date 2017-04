Zo bepaalt een supermarkt waar een vestiging komt

DE LIER - Hoe bepaalt een supermarkt waar zij een vestiging plaatsen? Het is een vraag die veel mensen stellen. 'En die vraag krijgen wij ook vaak', vertelt een woordvoerder van een bekende grote supermarktketen aan Omroep West.

De vraag kwam van Remy Vermeulen uit De Lier, die via de rubriek Rake Vragen vroeg waarom in zijn woonplaats geen Lidl zit. 'Het liefst zitten wij bij iedereen in de wijk', laat de woordvoerder van deze Duitse supermatkteketen weten. Wanneer we ons ergens willen vestigen, kijken we naar een aantal dingen.'Zo kijkt de keten of er al andere supermarkt in het gebied zit en hoeveel inwoners er in de buurt wonen. 'Wat betreft De Lier: wij zitten al in 's-Gravenzande en Den Haag-Zuid. Klanten uit De Lier hebben binnen een straal van 10 kilometer dus ook een Lidl in de buurt.''Het is allemaal heel simpel', laat supermarkt- en marketingdeskundige Paul Moers weten. 'Er moeten voldoende inwoners zijn om de supermarkt draaiende te houden. Ook wordt er gekeken naar het concurrentieveld. Als er in een dorp 5000 mensen wonen en er zijn vijf supermarkten… dan is het niet rendabel voor alle vijf.'Toch zie je dat supermarkten juist wél bij elkaar in de buurt gaan zitten. 'Vaak is dat in een winkelcentrum', legt Moers uit: 'Daar komen mensen op af. Supermarkten zoeken deze zogenoemde trafficlocaties op.' Dat goedkopere supermarkten in gebieden zouden zitten waar klanten minder te besteden hebben is niet meer van deze tijd, aldus de deskundige.De woordvoerster van de Duitste supermarktketen legt uit aan de hand van een aantal vragen hoe een geschikte plaats wordt gekozen: 'Is die plek goed bereikbaar voor klanten? Kunnen we die plek goed bevoorraden? En is het gebied groot genoeg om een mooi filiaal neer te zetten?' Als dat allemaal klopt dan is de plek geschikt voor een nieuw filiaal.Supermarktdeskundige Moers denkt niet dat de kans groot heel groot is dat Lidl een vestiging opent in De Lier. Ook al houdt hij een slag om de arm. 'Ze willen graag uitbreiden. Op dit moment bezitten ze al 10 procent van het marktaandeel. Maar ik denk dat voor De Lier het verzorgingsgebied te klein is.' Ook de woordvoerster weet niet zeker of de supermarkt naar de Westlandse plaats komt. 'Voor nu kijken vooral rondom De Lier, maar we houden alle opties open.'