Vanavond aan de zuip om het warm te krijgen? Dat werkt dus niet!

DELFT - Wie het warm wil krijgen tijdens de festivals van vanavond en de Koningsdag morgen, hoeft niet naar de alcohol te grijpen. Want dat helpt namelijk niet, zegt dokter Nico van der Lely van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. De oprichter van de polikliniek alcohol en jeugd legt uit wat er gebeurt als je drinkt: Je dénkt dat je het warmer krijgt, maar dat is dus niet zo.

Volgens onze weerman Huub Mizee worden Koningsnacht en -dag koud . Het wordt ongeveer vier graden in Den Haag en op andere plekken in de regio ligt de temperatuur zelfs rond het vriespunt.Maar wie dan een aantal glaasjes oranjebitter of wat andere spiritualiën naar binnen werkt met het idee het wat warmer te krijgen, die komt bedrogen uit. Van der Lely: 'Je zet je bloedvaten, huid en haarvaten daardoor open. Maar eigenlijk koel je in de centrale delen van je lichaam af.'Volgens hem is het sowieso geen goed idee te drinken als je geen warme kleding aanhebt. 'We zien hier vaak kinderen van 16, 17 jaar met weinig kleding aan die onderkoeld zijn. Dan werken de medicijnen die we moeten geven niet en ook het laboratoriumonderzoek is niet betrouwbaar bij die temperaturen.'Volgens de kinderarts wordt er met Koningsnacht en -dag wel een piek verwacht op zijn alcoholpoli. Wat is dan het beste advies om te voorkomen dat je daar belandt? 'Gewoon, voor de jeugd geen druppel alcohol.' Is dat niet een beetje streng of zelfs calvinistisch? 'Nee hoor. Als je op jonge leeftijd start met drinken heb je vier tot zes keer meer kans op alcoholgebruik in het leven.'Toch ziet hij ook wel de nuance. 'Er is niks mis met een biertje, maar niet te veel, niet te vaak en zeker niet op jonge leeftijd.' En dus ook niet om het warm te krijgen? 'Nee, dat is echt een fabeltje.' Toch wordt het wel écht koud. Wat nu? 'Gewoon een beetje springen en dansen, dat doen jongeren toch wel', zegt Van der Lely. 'Ga lekker los op de muziek, dat is sowieso leuk.'