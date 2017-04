Waar ben jij op Koningsdag?

DEN HAAG - Het is Koningsdag en dat betekent feest! Koning Willem Alexander viert zijn 50e verjaardag en vanzelfsprekend viert heel Nederland dat gezellig mee! Waar ben jij vandaag? Laat het ons weten!

Superdebby staat vandaag helemaal in het teken van Koningsdag! Kirsten zit in de studio maar wil graag weten wat er buiten gebeurt. Dus: waar ben jij? Ga je op jacht naar die ene bijzondere uitgave van de Donald Duck, of ben je te vinden op het terras? Of misschien zit je wel lekker thuis en kijk je naar Koning Willem Alexander en Koningin Maxima die het feest dit jaar in Tilburg vieren.



Mail ons op superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 3078811.