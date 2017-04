Kapperszaak Schilderswijk tijdelijk gesloten na overtredingen

DEN HAAG - Een kapsalon in de Haagse Schilderswijk in de buurt van de Heemstraat moet vanaf woensdag van de rechter een maand lang dicht. Bij controles door de Inspectie SZW bleek er in de zaak meerdere keren een buitenlandse werknemer te werken die daar geen vergunning voor had.

De kapsalon heeft in 2013, 2014 en begin dit jaar al een boete gekregen. Al die keren werkte er iemand in het pand zonder vergunning en daarmee werd de Wet arbeid vreemdelingen overtreden. Om welke zaak het precies gaat, is niet bekendgemaakt.



Als een bedrijf drie keer de fout in gaat, kan de Inspectie SZW beslissen een zaak tijdelijk te sluiten. Dat heeft de Inspectie gedaan, maar tegen die beslissing spande de kapsalon een kort geding aan. De Haagse rechtbank heeft dinsdag alsnog besloten dat de zaak tijdelijk dicht moet.