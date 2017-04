Taakstraf voor stiekeme zwembadfilmer uit Gouda

Het Groenhovenbad in Gouda (Archieffoto: VI-Images/OrangePictures)

DEN HAAG - Een 52-jarige man uit Gouda is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur omdat hij stiekem bezoekers heeft gefilmd in het Groenhovenbad in zijn woonplaats. De rechtbank in Den Haag vindt bewezen dat hij zeker twee keer met zijn telefoon onder de rand van een kleedhokje heeft gefilmd terwijl in het kleedhokje naast hem jonge meisjes zich aan het omkleden waren.





De man was ook beschuldigd van bezit van kinderporno, omdat er op zijn computer enkele filmpjes van naakte vrouwen waren gevonden. Daarvan werd hij vrijgesproken, omdat niet kon worden vastgesteld of de vrouwen minderjarig waren.



Lager



De straf valt lager uit dan de eis van justitie vanwege de vrijspraak voor het bezit van kinderporno. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat de Gouwenaar inmiddels is geroyeerd als lid van de zwemclub en een toegangsverbod voor het zwembad heeft gekregen.

