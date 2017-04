Mark Caljouw bij laatste zestien EK badminton

Badmintonner Mark Caljouw in actie (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Mark Caljouw is er bij de Europese kampioenschappen badminton in geslaagd de achtste finales te bereiken in het mannenenkelspel. De 22-jarige Hagenaar was woensdag in het Deense Kolding met 21-5 21-10 te sterk voor de Cyprioot Elias Nicolaou.





Voor een plek in de kwartfinale speelt Caljouw tegen de winnaar van de confrontatie die gaat tussen de als zesde geplaatste Spanjaard Pablo Abian en de Zweed Henri Hurskainen.



Nick Fransman, de andere Nederlandse deelnemer in het enkelspel voor mannen, werd dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld.



Door: Sportredactie Correctie melden