ADO heeft er binnenkort een international bij: ‘Er is contact geweest ja’

DEN HAAG - Na Wilfried Kanon (Ivoorkust), Ernestas Setkus (Litouwen), Tyronne Ebuehi (Nigeria), Mike Havenaar (Japan) en diverse jeugdinternationals, heeft ADO Den Haag er binnenkort waarschijnlijk weer een international bij. Sheraldo Becker wordt gevolgd door de Surinaamse bond.

‘Regi Blinker heeft contact met mij gezocht en mijn nummer gevraagd om aan de Surinaamse bond te geven. Het zou wel mooi zijn toch’, zegt de in Amsterdam geboren Becker. ‘Mijn ouders zijn in Suriname geboren. Ik ben Surinaams opgevoed, met Surinaams eten enzo. Ik voel mij wel Surinaams.’Becker speelde in zijn jeugd meerdere wedstrijden voor diverse jeugdelftallen van Oranje, maar kwam nooit tot een wedstrijd in de hoofdmacht, daarom kan hij nog voor Suriname uitkomen.Bekijk hieronder wat Becker zegt over het feestje na de uitwedstrijd tegen Sparta en de play-offs voor Europees voetbal. Aankomende maandag zie je in TV West Sport meer over Sheraldo Becker.