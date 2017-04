25 tips na dubbele moord in Zoetermeer

Een overzicht van de plaatsen waar de verdachten zijn geweest. (Foto: Opsporing Verzocht)

ZOETERMEER - De politie heeft inmiddels 25 tips binnen over de schietpartij in Zoetermeer, maar zoekt nog altijd naar getuigen. Niet alleen mensen die iets van de schietpartij hebben gezien worden gezocht, ook over de twee vluchtauto's wil de politie meer informatie.





Over de achtergrond van de dubbele moord is nog niets duidelijk.

Bij de schietpartij , dinsdagochtend, vielen twee doden een vader en zoon uit Zoetermeer. De daders gingen ervandoor in een BMW die uitgebrand werd teruggevonden op de Borneo in Zoetermeer. Om de hoek kaapten ze een Opel Corsa. De eigenaresse daarvan moest onder bedreiging haar auto afstaan. Deze auto werd teruggevonden in Rotterdam Over de achtergrond van de dubbele moord is nog niets duidelijk.

