Jumbo Den Haag dicht vanwege ongedierte

Foto: AS Media

DEN HAAG - Supermarkt Jumbo in winkelcentrum Megastores in Den Haag is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gesloten vanwege ernstige overlast van ongedierte. Dat bevestigt een NVWA-woordvoerder tegen Omroep West. Eerder werd gemeld dat de sluiting was vanwege een conflict over de verbouwing van het winkelcentrum.





Supermarkt Jumbo is gevraagd om een reactie. Die hebben zij tot dusverre nog niet gegeven.



Stukgelopen gesprekken



Twee weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat de Jumbo in de Megastores per direct moest sluiten. Stukgelopen gesprekken tussen de supermarkt en de eigenaar van Megastores over de renovatie van het winkelcentrum werd toen als reden gegeven.



Megastores wacht een grondige verbouwing, zodat het winkelcentrum meer bezoekers gaat trekken. Hiervoor zou de Jumbo moeten worden verplaatst. Volgens Megastores konden beide partijen het niet eens worden over de voorwaarden waaronder de supermarkt zou verplaatsen.



Aflopend huurcontract en kwaliteitsgebrek



Een woordvoerder van de Jumbo gaf het gebrek aan kwaliteit van de winkel en een aflopend huurcontract per 1 mei als redenen aan voor de plotselinge sluiting.



Megastores wordt ingrijpend verbouwd. Er komt een nieuwe ingang met daarboven een woontoren van zeventig meter hoog. Ook komen er meer winkels, horecagelegenheden en een extra parkeerterrein. De kosten voor deze verbouwing zijn veertig miljoen euro.



