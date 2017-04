Bioscoopsteker veroordeeld voor poging tot doodslag

DEN HAAG - De verwarde man die op 21 januari in de bioscoop Pathé Spuimarkt in Den Haag een vrouw stak met een schroevendraaier, wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Dat bleek vanmiddag tijdens een pro forma zitting in de rechtbank.

In de bioscoop ontstond veel commotie toen de verdachte opeens een schroevendraaier in de arm van een 20-jarige vrouw stak . Een bezoeker had hem kort daarvoor aangesproken op de sterke geur van een joint die hij rookte. Na het incident is de man overmeesterd en meegenomen door de politie. Hij zit sindsdien vast.Behalve van de steekpartij bij Pathé wordt hij ook verdacht van een mishandeling in de gevangenis van Zwolle. Dat heeft de officier van justitie bekendgemaakt. De behandeling van beide strafzaken is uitgesteld tot 6 juli of later, om de reclassering tijd te geven om met een advies te komen over hoe de verwarde man kan worden geholpen. Een psycholoog en psychiater hebben er nogal uiteenlopende adviezen over gegeven. De een pleit voor opname in een psychiatrisch ziekenhuis, de ander voor TBS.De verdachte zelf was bij de korte zitting aanwezig. Hij begroette iedereen vriendelijk met een 'hallo' en 'goedemiddag'. Verder zei hij veel spijt te hebben van zijn daad. 'Het is niet goed wat ik gedaan heb', sprak hij. Voor hij weer terug naar zijn cel moest met de parketpolitie, mocht hij van de rechter nog even zijn moeder omhelzen.