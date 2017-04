CDA wil bij verkiezingen veel aandacht voor leefbaar houden van Den Haag

Foto: ANP

DEN HAAG - De volgende collegeperiode moet er in Den Haag een investeringsfonds komen waaruit geld kan worden gehaald om de kwaliteit van het leven in de stad op peil te houden. Uit dat speciale potje kunnen verbeteringen van speeltuinen of straatmeubilair worden betaald.

Verder wil de partij volgende collegeperiode meer handhavers, zodat eerder en meer fietswrakken worden verwijderd en de gemeente kan optreden tegen bijvoorbeeld mensen die overlast veroorzaken of foute shisha lounges die steeds opnieuw terugkeren.



Daarvoor pleit CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster. Zij wijst erop dat Den Haag de komende jaren fors gaat groeien. De verwachting is dat Den Haag in 2020 ruim 530.000 inwoners heeft en in 2030 maar liefst 552.000. Maar de groei heeft vooral binnen de bestaande grenzen plaats. Dat betekent dat er op dezelfde oppervlakte als nu veel meer Hagenaars wonen.



Burenoverlast



De kans is groot dat er dan bijvoorbeeld ook meer burenoverlast zal optreden en dat de bestaande voorzieningen veel intensiever zullen worden gebruikt. Den Haag moet zich daarop voorbereiden. De VVD pleitte voorafgaand aan de voorgaande raadsverkiezingen voor een investeringsfonds voor infrastructuur. Het CDA wil nu hetzelfde voor de wat meer softe kant', zegt Koster.



Zij en haar liberale collega Ingrid Michon maakten vandaag bekend dat ze willen dat de Haagse burgemeester aan de slag gaat met de nieuwe landelijke aso-wet. Burgemeesters kunnen door die nieuwe wet bevoegdheden krijgen waardoor ze mensen die hun buren het leven zuur maken harder aan kunnen pakken. Hiervoor moeten de plaatselijke regels (APV) wel aangepast worden. Wat het CDA en VVD betreft doet het college dat snel.



Aso-wet



Koster en Michon willen in eerste instantie vooral weten of burgemeester Pauline Krikke van plan is om de Aso-wet in Den Haag te gaan gebruiken en - als dat zo is op welke manier ze dat gaat vormgeven. Maar de raadsleden hebben ook al wel zelf ideeën welke kant het moet opgaan.



Michon vindt dat de wet actief moet worden toegepast'. Zodat de burgemeester met de nieuwe bevoegdheden straks kan aangeven wat een vervelende buur moet doen of laten om de situatie te verbeteren,'verder moet ze boete kunnen opleggen aan raddraaiers en in een uiterste geval zelfs iemand uit huis plaatsen.



Terughoudend



Koster van het CDA wijst erop dat de politie tegenwoordig terughoudend is met optreden tegen mensen die overlast veroorzaken. De gemeente zou in dat gat moeten springen, maar dat gebeurt niet voldoende. Dit terwijl de stad enorm gaat groeien en er steeds meer mensen op een kleine ruimte komen te wonen. Dat betekent dat we goed met elkaar moeten omgaan om ervoor te zorgen dat het leefbaar blijft.'



Tegen mensen die dat niet willen, moet kunnen worden opgetreden. Maar ook tegen zaken als bijvoorbeeld overbewoning, het illegaal splitsingen van huizen, troep op straat en fout geparkeerde fietsen. Daarvoor is er nu nog te weinig capaciteit bij de gemeente, vindt Koster. Daarop moeten we dus in de nieuwe collegeperiode veel meer inzetten. Handhaving wordt voor het CDA een belangrijk punt bij de volgende verkiezingen.'



Door: Redactie Correctie melden