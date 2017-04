COA schrapt 45 AZC's, opvangplaatsen in regio blijven open

Asielzoekers | Foto ANP

DEN HAAG - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers schrapt vanwege overcapaciteit zo'n 18.000 opvangplaatsen voor asielzoekers. 45 AZC's worden in totaal gesloten. Voor zover bekend blijven de opvangen in onze regio gewoon open. Alleen in Katwijk wordt de capaciteit verlaagd. Daar kunnen nu 630 mensen in wonen, maar dat worden er 400.

61 opvanglocaties in het land blijven wel open. Daaronder valt ook het AZC in Rijswijk. Daar kunnen 525 mensen terecht.



De sluting van de opvanglocaties betekent ook dat er wordt gesneden in het personeelsbestand. Het COA zal de komende tijd zo'n 550 mensen laten gaan. In de afgelopen maanden hebben al 1300 mensen de organisatie verlaten.



Nareizigers



Volgens het COA zijn de maatregelen nodig omdat het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland sterk is afgenomen. Vaak gaat het om zogenoemde nareizigers, die niet of kort in asielcentra verblijven.



Van de op dit moment beschikbare 49.000 plekken is nog niet eens de helft bezet. Naar verwachting zal de bezettingsgraad het komende jaar verder dalen. Dat komt mede doordat veel vreemdelingen weer moeten vertrekken omdat ze geen recht hebben op een vergunning.