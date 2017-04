Politie op zoek naar vermist Amerikaans meisje

Foto: Politie Foto: Politie

DEN HAAG - De politie in onze regio vraagt uit te kijken naar het 16-jarige meisje Margaret Lee. De tiener komt uit de Verenigde Staten en vertrok op 1 april naar Nederland.

De politie vermoedt dat het meisje in onze regio verblijft. Margaret had voordat ze plotseling afreisde naar Nederland een chatsessie gehad met een jongen uit de Haagse regio. Ze had bij haar vertrek geen geld en extra kleding bij zich. De moeder van Margaret is inmiddels in Nederland om mee te zoeken naar haar dochter.



Margaret is 168 cm lang en heeft zwart haar en bruine ogen. De politie vraagt mensen die informatie hebben over het meisje om contact op te nemen met telefoonnummer 0800-6070.