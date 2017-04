Mannen opgepakt voor plan smokkelen Vietnameze kinderen in koelwagen

Archieffoto

DEN HAAG - De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag in Den Haag twee mannen opgepakt die van plan waren tien Vietnamesen in een koelwagen naar Engeland te smokkelen. Onder de mensen die in de ijskoude wagen plaats hadden moeten nemen, zaten vijf kinderen.

De Vietnamezen zouden van Rotterdam naar Engeland worden gesmokkeld. Bij het voorafgaande onderzoek kwam de marechaussee een 39-jarige Brit op het spoor. Dat leidde uiteindelijk naar een woning in Den Haag waar de tien Vietnamezen werden aangetroffen. Onder hen waren drie meisjes en twee jongens van tussen de 11 en 17 jaar.



Bij de inval in de woning werd een 37-jarige Nederlander gearresteerd. Hij is de bewoner van het huis. De Brit werd vlakbij de woning opgepakt. In zijn auto zaten een Syrische man en vrouw met een vals document.



Mensensmokkelnetwerk



De marechaussee doet verder onderzoek naar de zaak. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Mogelijk maken de verdachten deel uit van een groter mensensmokkelnetwerk, aldus een woordvoerder van de marechaussee.





