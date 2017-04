Haagse Helden beloond met speciaal jeugdlintje

(Still: video)

DEN HAAG - Het regent woensdag, de dag voor Koningsdag, traditiegetrouw heel veel lintjes. Niet alleen ridders in de orde van Oranje Nassau of van de Nederlandse Leeuw, maar ook jeugdlintjes van de gemeente Den Haag. Eén van die lintjes ging naar de zestienjarige Benjamin van Straaten uit Den Haag. Hij is al sinds zijn twaalfde vrijwilliger bij jeugdcentrum Samson in de Haagse Schilderswijk.

Benjamin helpt onder meer met het geven van klimcursussen en staat tijdens oud en nieuw paraat. ‘Je moet toch wat doen’, legt Bejamin uit. ‘Ik werk in het weekend. Doordeweeks ga ik niet op straat hangen of thuiszitten. Dan ben ik gewoon liever hier.’



Bij jeugdcentrum Samson zijn ze erg blij met alle hulp van Bejamin. ‘Hij heeft zich ontwikkelt tot vrijwilliger met niet de meest makkelijke groep die we hier over de vloer hebben’, aldus Peter de Zwaan. ‘Hij weet zich daar in te onderscheiden en dat vind ik heel knap.’







Door: Redactie Correctie melden