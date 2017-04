A12 bij Zoetermeer dicht na aanrijding met negen auto's; 3 gewonden

(Foto: Regio15)

ZOETERMEER - De A12 richting Utrecht is bij Zoetermeer helemaal afgesloten voor verkeer vanwege een ongeval. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er drie mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn.

Bij het ongeluk zijn volgens de woordvoerder negen voertuigen betrokken. Een auto is in de greppel naast de weg terechtgekomen. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Die is inmiddels geland op de weg.



Inmiddels staan er lange files. Op foto's is te zien dat er mensen langs de rijen auto's lopen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.



