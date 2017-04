Koning Willem-Alexander leerde Haags dankzij Van Kooten en De Bie

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft in korte tijd Haags geleerd door veel te kijken naar Van Kooten en De Bie. Dat zei hij woensdagavond tegen journalist Wilfried de Jong bij de uitzending Willem-Alexander 50. In het programma blikte hij terug op zijn eigen leven en nieuwsgebeurtenissen uit de afgelopen vijftig jaar.

Willem-Alexander vertelde dat hij vroeger werd gepest met zijn Baarnse accent. Om zo snel mogelijk Haags te leren keek hij op tv naar het Haagse komische duo Van Kooten en De Bie. 'Dankzij Van Kooten en De Bie kon ik binnen no time meedoen in de klas in Den Haag. Het was dus eigenlijk gewoon een overlevingstactiek.'In het gesprek met De Jong zei de koning ook dat hij eind 2018, begin 2019 met zijn gezin gaat verhuizen naar Huis ten Bosch in Den Haag. Maar eerst wordt paleis Huis ten Bosch grondig opgeknapt . Het koninklijk paar woont nu in Wassenaar in Villa Eikenhorst.In het gesprek ging het ook nog over zijn broer prins Friso, die na een ski-ongeluk in coma raakte en in 2013 overleed. De koning sprak ook over zijn dochters. Hij vertelde dat ze alle drie vanaf hun tiende een eigen mobieltje te leen hebben gekregen van hun ouders. Zij bepalen wanneer de meisjes hun telefoons mogen gebruiken. Op vakantie en 's avonds moeten de telefoons uit. 'In theorie hebben wij zeggenschap', zei de koning, waarmee hij aangaf dat het in de praktijk wel eens anders gaat.