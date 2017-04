Verdachte opgepakt in zaak dubbele moord Zoetermeer

Foto: ANP

DEN HAAG - De politie heeft een verdachte opgepakt in de zaak van de moord op René van Doorn en zijn zoon René. De twee werden dinsdag neergeschoten in de Edisonstraat in Zoetermeer. De man is opgepakt in Rotterdam omdat hij de Opel Corsa, die na de moord werd gestolen, in brand zou hebben gestoken.





Het is nog steeds volstrekt onduidelijk waarom de vader en zoon om het leven zijn gebracht. Of de opgepakte man ook van betrokkenheid bij de dubbele moord zelf wordt verdacht, kon de politie nog niet zeggen.

De daders gingen na de moord ervandoor in een BMW die uitgebrand werd teruggevonden op de Borneo in Zoetermeer. Om de hoek kaapten ze de Opel Corsa. De eigenaresse daarvan moest onder bedreiging haar auto afstaan.Het is nog steeds volstrekt onduidelijk waarom de vader en zoon om het leven zijn gebracht. Of de opgepakte man ook van betrokkenheid bij de dubbele moord zelf wordt verdacht, kon de politie nog niet zeggen.

Door: Redactie Correctie melden