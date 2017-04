Sfeervolle ambiance levert ZZ Leiden geen winst in play-offs op

LEIDEN - In een stijf uitverkochte Vijf Meihal is het ZZ Leiden niet gelukt de voorsprong in de halve finale van de play-offs vast te houden. Tegenstander Landstede was woensdagavond met 81-92 te sterk en trekt de tussenstand daarmee weer gelijk: 1-1.

De start van ZZ Leiden was alles behalve veelbelovend. De bezoekers uit Zwolle waren in alle opzichten scherper en hadden slechts één kwart nodig om op een 13-31 voorsprong te komen. Het rendement bij de Zwollenaren lag hoog en Paul Vervaeck zag dat zijn ploeg er nauwelijks aan te pas kwam.Leiden moest hoe dan ook uit een ander vaatje gaan tappen en zette in de tweede periode een inhaalrace in. Mede door twee knappe driepunters van Rogier Jansen werd het verschil voor rust teruggebracht naar elf punten. Ondanks de sfeervolle ambiance lukte het de Leidenaren na de onderbreking niet de achterstand weg te poetsen. Zwolle trok de overwinning in de laatste periode uiteindelijk definitief over de streep.Zondag speelt Leiden in Zwolle de derde game in de best-of-7-serie. De ploeg van Vervaeck heeft dan iets recht te zetten. In TV West Sport maandag aandacht voor de Leidse basketballers.